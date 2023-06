E' morto lo stilista comisano Francesco Almacesco

Comiso - E' morto all'età di 56 anni lo stilista comisano Francesco Almacesco, pseudonimo di Francesco Mezzasalma. Artista estroso, aveva un atelier a Comiso e uno a Ragusa.

Sua una ricerca stilista sui jeans, che lo aveva portato a una mostra sperimentale e di successo a Comiso, "Sul jeans di Almacesco", dove il tessuto veniva usato da Mezzasalma come tela pittorica. Molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

Tra questi quello dell'ex assessore al Comune di Catania Barbara Mirabella: "Francesco Almacesco quando era piccolo, nella sartoria della madre, giocando con i ritagli dei tessuti buttati a terra, inizió a realizzare piccole cose. Da lì la sua passione cresce e decide di partire per Roma, iscrivendosi ad una prestigiosa accademia di moda e costume. Inizia da qui la sua carriera stilistica. Lavora presso grandi atelier di Alta Moda, Fausto Sarli prima, Sorelle Fontana e Gianfranco Ferrè successivamente ed infine da Valentina Spose Catania. Dopo varie esperienze lavorative apre il suo atelier, Almacesco Couture. "Vestire un'indossatrice è estremamente facile - afferma Almacesco - la vera sfida di uno stilista sta nel saper creare abiti per donne vere... Donne comuni, che si diversificano le une dalle altre, riuscendo a farne esaltare le giuste forme". Si lascia ispirare da tutto e da niente, creando nei momenti più impensati e trasformando la moda in arte. Crea pezzi di arredo unici, come quasi a ricordare che la moda non è semplicemente una cosa che s'indossa per coprire il corpo, ma che si osserva e ti rapisce nella sua bellezza, diversificando un capo dall'altro. Anima delicata, a tratti inquieta. Francesco ci ha lasciato. A Dio Francesco".