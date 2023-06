Ecodep e Koizumi Judo Scicli. Condividere cultura e valori

Scicli - Ecodep è una realtà molto solida e radicata nel territorio che da oltre 30 anni supporta le aziende nella gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Koizumi Judo Scicli è una delle più floride e interessanti associazioni sportive sia a livello locale che nazionale e internazionale, fucina di campioni ed esempio di integrazione e cultura.

Dalla volontà di Ecodep e Koizumi Judo di creare valore per Scicli e per la comunità nasce una collaborazione sinergica che vedrà la realizzazione di iniziative sia a livello locale che oltre di cui Daniele Morando - CEO Ecodep - e Maurizio Pelligra - Maestro di Koizumi Judo - parleranno durante l’evento di presentazione della partnership tra le due realtà con la nascita di Ecodep Koizumi Judo.

La serata di presentazione si terrà il 9 giugno 2023 alle ore 18 a Palazzo Spadaro, con la partecipazione dei campioni dell’associazione sportiva e delle autorità locali.

Chi sono Ecodep e Koizumi Judo?

Grazie all’esperienza e al know – how maturato, Ecodep da oltre 30 anni si pone come partner d’eccellenza per la raccolta, recupero, riciclo, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di scarti industriali nel territorio siciliano.

Per Ecodep la gestione responsabile dei rifiuti passa anche dalla presa di coscienza del nostro impatto sull’ambiente e dall’educazione verso un modo più sostenibile sia di fare impresa che di vivere la quotidianità. Per questo nel tempo si è resa promotrice e sostenitrice di eventi, manifestazioni e realtà del territorio che sensibilizzano sulle tematiche ambientali e si fanno portavoce di una nuova idea di comunità e di responsabilità che punta a valorizzare l’inestimabile patrimonio rappresentato dal territorio.

Allo stesso modo Koizumi Judo Scicli, realtà attiva sin dall’inizio degli anni ‘80, è da sempre impegnata per la promulgazione del Judo, attività sportiva e disciplina altamente

formativa sia da un punto di vista motorio che educativo.

Educazione, Cultura e Sport sono le basi su cui si è sviluppato l’intero progetto di Koizumi Judo, che negli anni ha raccolto numerosi e notevoli risultati, portando i ragazzi di tutta la provincia di Ragusa ma soprattutto di Scicli ad esprimersi ad altissimi livelli, sia in ambito nazionale che internazionale.

Non solo sport, l’associazione sportiva da sempre ha profuso grande impegno anche nel sociale, mettendosi a disposizione degli enti territoriali e creando, attraverso la pratica del Judo, occasioni di incontro, confronto e integrazione con realtà spesso emarginate e poco valorizzate. Motore trainante di tutte le attività, dall’agonismo al confronto educativo, è indubbiamente il Maestro Maurizio Pelligra che con il team di maestri di Koizumi Judo porta avanti sia le attività sportive che le iniziative culturali.

Per celebrare la nascita di Ecodep Koizumi Judo, e per parlare delle nuove prospettive e attività a sostegno del territorio, sostenitori e amici sono invitati Venerdì 9 giugno 2023, alle ore 18 alla serata di presentazione.

Un’occasione per conoscere e approfondire due importanti realtà locali e creare una rete virtuosa di crescita per Scicli e la sua comunità.