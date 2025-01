Elisabetta Belloni lascia la guida dei servizi segreti. Fu candidata al Quirinale

Roma - Elisabetta Belloni conferma le dimissioni dalla guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. «Ho comunicato le mie dimissioni a partire dal 15 gennaio, è una mia decisione», dice l’ambasciatrice dopo l’anticipazione di Repubblica. «Non c’è nessun altro incarico», chiarisce riferendosi a indiscrezioni che la vorrebbero a Bruxelles con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.

Secondo Repubblica la scelta è stata spiegata personalmente alla premier Meloni durante una riunione riservata a cui ha preso parte anche Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza con la delega ai servizi.

Quella di Belloni sarebbe una scelta improvvisa, che anticipa di alcuni mesi la naturale scadenza del suo mandato, prevista per il prossimo maggio, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'organo che coordina l'attività del comparto. Il rapporto tra Meloni e l'ambasciatrice si è a lungo caratterizzato per essere stato molto stretto, sottolinea Repubblica, di stima reciproca e collaborazione. Nel 2022 il nome di Belloni fu avanzato per il Quirinale.