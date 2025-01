Fisco, il nuovo algoritmo scova gli evasori con l'intelligenza artificiale

Il Fisco ha deciso di modernizzare il sistema di controllo delle dichiarazioni fiscali attraverso l'introduzione di un nuovo algoritmo, supportato dall'intelligenza artificiale. Questa innovazione è parte del D.Lgs. n. 13/2024, che ha come obiettivo la riorganizzazione e il miglioramento dell'efficacia delle attività di controllo.

Grazie a questo strumento, sarà possibile analizzare automaticamente - e con maggiore precisione - le dichiarazioni fiscali, per individuare possibili anomalie o irregolarità. Il nuovo sistema selezionerà in modo automatizzato le posizioni fiscali che presentano più rischi di evasione, utilizzando criteri specifici come: discrepanze tra reddito dichiarato e spese sostenute; incongruenze in settori ad alto rischio di evasione, come commercio, turismo e servizi; pattern di comportamento sospetti, che potrebbero indicare tentativi di frode o evasione.

Il Decreto Legislativo n. 13/2024 rappresenta un cambiamento importante nell'approccio ai controlli fiscali. Prevede, infatti, l'uso di modelli predittivi e algoritmi avanzati per ottimizzare le attività di monitoraggio e selezionare le dichiarazioni più a rischio. Questa tecnologia consente all'Agenzia delle Entrate di utilizzare risorse in modo più strategico, concentrandosi sui casi con la maggiore probabilità di irregolarità e alleggerendo il sistema da controlli superflui su contribuenti a basso rischio.

Con il nuovo algoritmo, chi potrebbe essere più esposto ai controlli fiscali?

Ecco le categorie principali: professionisti e lavoratori autonomi: chi non tiene una contabilità automatizzata o non ha una documentazione completa potrebbe essere soggetto a verifiche, specialmente se le spese dichiarate appaiono eccessive rispetto ai redditi; imprese in settori ad alto rischio: le aziende che operano in settori come commercio, servizi e turismo, notoriamente più soggetti a fenomeni di evasione fiscale, saranno probabilmente oggetto di controlli più frequenti; dichiarazioni con discrepanze nei dati: errori formali o incongruenze tra i redditi dichiarati e quelli verificabili tramite altre fonti, come registri bancari o dati pubblici, rappresentano un elemento di rischio per i contribuenti; irregolarità nei pagamenti IVA: le dichiarazioni IVA che non combaciano con le altre sezioni della dichiarazione fiscale, o che evidenziano schemi di possibile evasione, saranno selezionate per controlli più approfonditi.

L'introduzione dell'intelligenza artificiale nei controlli fiscali rende il processo più rapido e preciso, ma comporta anche una maggiore probabilità di essere selezionati per verifiche, anche per errori marginali o incongruenze non intenzionali. Per questo motivo, i contribuenti devono prestare maggiore attenzione quando compilano le proprie dichiarazioni. Ecco alcuni consigli utili per non rischiare controlli e sanzioni: assicurarsi che tutte le dichiarazioni siano complete e coerenti; conservare accuratamente la documentazione di supporto, come ricevute e giustificativi di spese ed entrate; verificare la correttezza dei dati, per evitare errori formali che potrebbero attivare il sistema automatizzato di controllo.