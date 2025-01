Escursione dalla Tomba del Principe alle Grotte di Serrapero. VIDEO

Modica - Baravitalla è una contrada, in territorio di Modica, in corrispondenza della quale nasce la Cava Ispica. In questa area si trovano numerose testimonianze archeologiche come: una necropoli con decine di tombe risalenti all’età del bronzo (facies castellucciana 2200-1450 A.C.), tra cui la Tomba del Principe. Sul pianoro soprastante, alcuni scavi in passato rivelarono la presenza dei fondi di capanna e di un muro di cinta a difesa del villaggio. Poco più a valle si trovano la Grotta dei Santi, la Grotta della Signora e la Chiesa di San Nicola. Le Grotte di Serrapero sono un sistema di ingrottamenti ricavato in un unico costone roccioso. Probabilmente un complesso di abitazioni su uno o più livelli. Durante i secoli le grotte chiuse da semplici paramenti in calcare, sono state utilizzate come stalle, depositi per gli attrezzi ed in alcuni casi come abitazioni sino agli anni sessanta del secolo scorso.