Facebook down, problemi per gli utenti in tutto il mondo

Facebook non va, ma anche Instagram e WhatsApp danno parecchi grattacapi. Da ieri pomeriggio, domenica, alle 17 problemi per tutti i social, ma ad andare completamente down è stata la creatura di Zuckerberg.

A 'salvarsì è solo Twitter, dove da Fb fanno sapere cinguettando: «Stiamo cercando di risolvere il problema il prima possibile, ma vi possiamo dire che non abbiamo subito un attacco informatico».