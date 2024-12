Marco Giambra è il nuovo questore di Ragusa

Ragusa - Marco Giambra assume la guida della Questura di Ragusa. Laureato in Giurisprudenza, è originario di San Cataldo e ha 59 anni. Il nuovo Questore di Ragusa è stato sinora questore di Crotone.

Dal dicembre 1985 al gennaio 1990 ha frequentato il 2° corso quadriennale di formazione per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma. Dal gennaio all'ottobre 1990 ha frequentato il 75° Corso di formazione presso il medesimo Istituto. Nel novembre 1990, assegnato alla Questura di Reggio Calabria, ha diretto ininterrottamente, per circa 10 anni, la Sezione Catturandi della Squadra Mobile. Nel settembre 2000 è stato trasferito alla Questura di Messina dove, presso la Squadra Mobile, ha diretto le Sezioni omicidi, antidroga e criminalità organizzata fino al 2007, anno in cui è stato nominato dirigente della stessa Squadra Mobile. Nel giugno 2010 è stato promosso Primo Dirigente ed assegnato alla Questura di Reggio Calabria, dove ha diretto la Digos; nell’ottobre del 2015, è stato nominato Vicario del Questore di Vibo Valentia. Dal settembre 2017 ha svolto le funzioni di Vicario del Questore di Caltanissetta, e dal maggio 2019 quelle di Vicario del Questore di Napoli. Promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato nel maggio 2021, è stato assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dal 25 ottobre 2021 ha svolto le funzioni di Questore di Crotone.