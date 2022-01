Franco Pitrolo, medico personale di Mattarella, per 7 anni nell'ombra

Roma - Un uomo lontano dai riflettori. Da moltissimi anni è il medico personale di Sergio Mattarella, e anche al Quirinale, il dottore Franco Pitrolo, cardiologo palermitano figlio di sciclitani, è stato il medico che ha seguito il Capo dello Stato restando sempre nell'ombra. Al punto che di lui non esistono foto, se non quella che Ragusanews è riuscita a rubare in occasione della prima dose di vaccino Moderna somministrata al Presidente.

Sin dall'elezione di Mattarella, sette anni fa, la notizia che il dottore Pitrolo -che a Scicli ha casa- fosse il medico personale del Capo dello Stato era trapelata. Mai una foto, però, mai una ostentazione. A fine mandato, il Presidente della Repubblica ha voluto ringraziare il medico per il servizio che ha prestato al Quirinale, mantenendo il ruolo di primario all'ospedale Cervello di Palermo, con la più alta onorificenza al merito della Repubblica. L'onorificenza massima, quella di cavaliere di gran croce. Il direttore dell'unità di Cardiologia dell'ospedale Cervello e medico personale di Mattarella ha commentato, con umiltà: "Non posso fare a meno di ringraziare i miei colleghi del reparto, professionalmente bravi, appassionati e molto coesi, che mi hanno permesso, nonostante il difficilissimo momento che ci ha visti in prima linea, di svolgere l'attività presso la Presidenza della Repubblica. Senza di loro non ce l'avrei fatta".