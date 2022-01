La voce robotica incomprensibile che fa impazzire chi è in cerca dell'Usca

Ragusa - Il Covid manda in tilt il sistema Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale. Sono ormai numerosissime le segnalazioni alla nostra redazione circa la difficoltà dei cittadini nel mettersi in contatto con gli uffici per via dell’alto numero di richieste. Invece di stabilizzare l’assistenza domiciliare per i pazienti positivi, si va a creare un vuoto assistenziale inaudito, che lascia lo spazio al fai da te e, inevitabilmente, asseconda la paura e la psicosi.

Abbiamo provato anche a noi a chiamare il numero di assistenza 0932/658758. La voce robotica dell’assistenza guidata, riporta: “A causa dell’intenso traffico, vi invitiamo a scrivere una mail con i vs dati anagrafici all’ indirizzo…" scandito in maniera del tutto indecifrabile anche ai più esperti periti informatici. Provate un po voi, riportiamo il messaggio vocale.

Vi sveliamo la soluzione, come nei cruciverba. La mail è la seguente: team.helpcittadino.vaccini@asp.rg.it

L’auspicio è che si possa potenziare questo importantissimo servizio in un momento di recrudescenza di pandemia invece che costringere i cittadini a misurarsi con la carenza dei servizi sanitari.