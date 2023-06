Frigintini, Vannina ha 100 anni

Modica - Vannina Giannone ha spento cento candeline. E lo ha fatto circondata dall'affetto di parenti e amici nella casa di riposo che da quattro anni la ospita a Frigintini. Terza di cinque figli, è stata sposata con Pasquale Assenza, bracciate agricolo morto 26 anni fa. Vannina non ha avuto figli, ma ha cresciuto i figli dei fratelli e delle sorelle come suoi.

Col marito ha vissuto in contrada Castelluccio per molti anni, per poi trasferirsi a Frigintini, dove ha abitato fino a qualche anno fa prima di essere ospitata in una casa di riposo. Lucidissima, è un'abile cuoca ed è bravissima a fare le scacce modicane.