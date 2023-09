Gatta ruba una busta di pollo al supermercato per sfamare i suoi cuccioli

Il video di una gatta che al supermercato ruba una busta con del pollo per sfamare i suoi cuccioli è stata condivisa sui social, facendo immediatamente registrare una valanga di condivisioni, like e commenti. Anche e soprattutto negli animali, è risaputo, l'amore di una mamma per i propri figli è infinito. E la clip, postata su Twitter, è davvero emozionante. "Una gatta ha rubato un sacchetto di pollo al supermercato e lo ha poi portato ai suoi piccoli per dar loro qualcosa da mangiare", si legge nella didascalia sotto il filmato.

Le immagini mostrano effettivamente il felino che trascina faticosamente lungo la strada una busta arancione con dentro dei pezzi di pollo. Ogni tanto fa una piccola sosta, forse perché la pesantezza del pacco rende impossibile effettuare un unico tragitto.

Alcune persone la seguono e alla fine scoprono che si infila in un giardinetto dove, in mezzo a delle minuscole casette, ci sono tante bocche affamate che aspettano fiduciose. Tantissimi i commenti. “Questo è ciò che noi mamme facciamo sempre: ci preoccupiamo che i nostri figli abbiano sempre da mangiare”, scrive un’utente. "Che mamma forte e indipendente", aggiunge un altro. Mentre un altro ancora: "Che mamma forte e indipendente".