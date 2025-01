Gatto torna dalla sua famiglia 11 anni dopo la scomparsa

Pisa - È stato via per 11, lunghissimi, anni. Al punto che anche i padroni, ormai senza speranza, avevano accantonato le ricerche. Eppure, nelle primissime settimane del 2025, è tornato, felice e sereno, come se nulla fosse accaduto. È questa l’incredibile storia di Felix, un gatto maschio che, nel 2014, ancora cucciolo, era scomparso dal giardino della villetta in cui era amorevolmente accudito dalla famiglia Lorenzoni, di Porta a Lucca, in provincia di Pisa. Se ne persero le tracce e, nonostante almeno tre anni di tentativi e ricerche, i suoi proprietari non riuscirono a trovarlo e decisero di adottare una gattina, Wendy. Almeno fino al gennaio 2025. In sostanza, undici anni dopo la scomparsa, Felix è semplicemente riapparso, come se nulla fosse accaduto, nello stesso giardino da cui si perse ogni traccia. E con la sorpresa della famiglia, che mai si sarebbe aspettata di rivederlo dopo tanto tempo. Tanto che si sono posti anche un dubbio: chi lo ha accudito in tutti questi anni? È questo il motivo per cui, nonostante sia molta la voglia di riaverlo a casa, non hanno ancora deciso di ‘riadottarlo’ in via definitiva.

“Vogliamo capire la gestione del gatto e, se necessario, riaccoglierlo di nuovo – racconta la proprietaria, Angela, a La Nazione, che ha raccolto e condiviso la storia -. Ma non vorremmo che le persone che lo hanno accudito, magari, lo stiano cercando e siano preoccupati e angosciati come lo siamo stati noi da quando è sparito”. Nel frattempo, però, Felix sembra non abbia perso le buone abitudini e, ogni sera, fa visita alla sua vecchia famiglia “per cena”, poi richiede e dispensa coccole in giro per la casa. In attesa che la sua dimora definitiva venga stabilita una volta per tutte.