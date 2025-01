Modica, il giorno di Maria

Modica- 31 gennaio 2025, San Giovanni Bosco nel calendario cristiano. Ma a Modica è il giorno di Maria, Maria Monisteri.

Reduce dagli applausi a fine consiglio comunale dei cittadini presenti alla pubblica assise che ha decretato il dissesto dell'Ente, il fallimento del Comune per i 148 milioni di euro di debito certificati dall'era di Ignazio Abbate, il sindaco Monisteri si appresta oggi a operare l'azzeramento della giunta, con la revoca giuridico formale delle deleghe ai suoi assessori, pochissimi dei quali possono contare su una riconferma.



A nulla varrebbe votarsi a Sant'Ignazio: la maggioranza consiliare che facendo finta di sostenere il sindaco sostiene in realtà il deputato regionale democristiano Ignazio Abbate, già sindaco per due legislature, è in realtà la più fiera opposizione che la sindaca possa affrontare. Si va verso lo showdown finale tra l'attuale primo cittadino e il suo predecessore. E nella composizione della nuova amministrazione i volti della vecchia amministrazione che possono contare su una nuova fiducia sono davvero pochi.

31 gennaio 2025. Il giorno di Maria.

Amen.