Giulia De Lellis ha ripreso il Covid in forma aggressiva

Giulia De Lellis ha preso il Covid per la seconda volta ma questa volta in una forma più agressiva.

L'influencer aveva contratto il virus lo scorso gennaio, che le causò il peggioramento dell'asma e altri problemi di salute, ma stavolta sembra stare ancora peggio.

Giulia De Lellis è nuovamente positiva al covid. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer che, dopo essere stata lontana dai social per ventiquattro ore, poco fa, ha rotto il silenzio svelando ai suoi 5,2 milioni di followers, il motivo della sua assenza.



Dopo due giorni di silenzio, Giulia posta tra le storie la foto di un piatto, sul suo letto, con alcune fette di pane condite con un filo d'olio. "Il mio primo pasto dopo due giorni" scrive, aggiornando i follower sulla sua salute: "Credo di aver passato le ultime 24h peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio". Già il fatto che sia tornata sui social dimostra che la situazione migliora e i fan si tranquillizzano. Ci vorranno ancora giorni prima di tornare in forma, ma la sua famiglia virtuale saprà certamente come starle vicino, insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta, che senza alcun dubbio la starà coccolando a casa nonostante l'isolamento.

I problemi di salute dovuti al Covid

Il Covid ha lasciato dei brutti strascichi per Giulia De Lellis, che dopo essersi negativizzata, a febbraio, ha avuto dei problemi di salute che l'hanno costretta ad andare in ospedale. Era stata lei stessa a parlarne sui social: "Sono stata malissimo per via di un farmaco per l'asma. Peggiorata post Covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po' stanca".