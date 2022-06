Nessun morto Covid il 17 giugno nel ragusano

Ragusa - Cala leggermente il numero dei positivi al Covid nel Ragusano. I positivi sono 2.311 (2.378 ieri): 2.281 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati. I morti sono 565. I dati per Comune: 71 Acate, 40 Chiaramonte Gulfi, 150 Comiso, 26 Giarratana, 152 Ispica, 505 Modica, 3 Monterosso Almo, 142 Pozzallo, 645 Ragusa, 76 Santa Croce Camerina, 208 Scicli, 263 Vittoria.

L'Iss conferma oggi l'alert diffuso ieri dal Gimbe, il Covid riprende quota in Italia : aumentano Rt (0,83 sullo 0,75 della settimana scorsa) con un range oltre il tetto epidemico; e indice di trasmissibilità, con un'incidenza nazionale di 310 casi contro i 222 ogni 100mila abitanti di 7 giorni fa. Sei le regioni a rischio alto, in base al vecchio decreto del 2020, tra cui la Sicilia: unica con la Val d'Aosta oltre la vecchia soglia di allerta del 15% di occupazione dei reparti ospedalieri ordinari: il 15,5% toccato dall'Isola è il dato più alto del Paese. L'unica parabola che ancora non si è ripresa è quella delle terapie intensive, sempre in lieve calo.