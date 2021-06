Guglielmo Epifani e il legame con Scicli

Scicli - Nello scatto del 2009 di Luigi Nifosì vediamo un affettuoso Guglielmo Epifani, scomparso oggi all'età di 71 anni, abbracciare il pittore Piero Guccione.

Il già segretario generale della Cgil e del Pd frequentava Scicli da diversi anni, soprattutto nei weekend e di domenica, perchè una delle sue più care amiche, una signora romana che ha preso casa sotto il colle di San Matteo, qui ha trasferito il proprio buen retiro. E così accadeva di incontrarlo in piazza Italia, o in via Nazionale, sciclitano fra gli sciclitani.

Epifani aveva anche un vecchio legame di amicizia con Piero, come testimonia la foto di ormai dodici anni fa. Alimentando in noi la convinzione che non esistono periferie, se non quelle mentali. Anche qui, lontano dalla romanità, esiste la cultura e la Politica.