Disagi aeroporto di Comiso, Sac: giornata difficile, superata con coscienza

Comiso - Gentile RagusaNews,

A nome della società SAC, ci scusiamo sinceramente per il disagio che ha subito il lettore durante il recente viaggio presso l'Aeroporto di Comiso, legato all’emergenza della chiusura temporanea dell'Aeroporto di Catania, conseguentemente all'eruzione dell'Etna. Riteniamo doveroso al contempo sottolineare che si è trattata di una situazione appunto d'emergenza, essendo i tempi dell’eruzione dell’Etna non prevedibili. Inoltre, contrariamente a quanto riportato nella lettera, il giorno 23 luglio 2024, ai 6 voli programmati su Comiso sono stati aggiunti in poco tempo altri 15 voli (quasi il triplo) non previsti e dirottati dall'aeroporto di Catania. I disagi subiti sono legati all'improvviso incremento dei passeggeri transitati quel giorno, che sono passati dai 1300 preventivati ai 4300 reali, quindi 3000 passeggeri non previsti. Inoltre, ribadiamo che non essendo il volo in questione schedulato su Comiso, i vettori hanno valutato la possibilità di riprogrammare le proprie operazioni sullo scalo ibleo per garantire una valida alternativa ai passeggeri, inevitabilmente con ritardi dovuti al trasferimento via ground da parte delle compagnie aeree dall’aeroporto di Catania. Ritardi che venivano segnalarti nei monitor, continuamente aggiornati. Ci siamo impegnati quel giorno e continuiamo ad impegnarci a fornire servizi sicuri e tempestivi a tutti i nostri passeggeri e confermiamo che i viaggiatori provenienti da Catania quel giorno sono stati tempestivamente imbarcati, proprio per evitare il sovraffollamento nello scalo ibleo. Stiamo conducendo una indagine e introducendo nuove practices per gestire in maniera sempre più efficiente queste situazioni emergenziali. Siamo fiduciosi, infine, che le precisazioni riportate possano anche solo in minima parte restituire al lettore quel senso di appartenenza nei confronti del proprio territorio, di cui troppo spesso noi siciliani ce ne priviamo. Disillusione rispetto alla nostra terra che non solo è sterile ma addirittura controproducente nei confronti delle tante potenzialità che ci circondano.

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.