Ha riaperto il Caffè Sicilia a Noto

Noto - "Negozio di dolci". Il Caffè Sicilia di Noto ha riaperto. Corrado Assenza aveva spiegato come il lockdown dei mesi scorsi lo avesse indotto a dare il via a una profonda ristrutturazione dei locali, soprattutto di produzione, che sarebbe durata diversi mesi. Il bar pasticceria premiato dal Gambero Rosso ha avuto un grande riscontro di popolarità mondiale dopo essere stato protagonista di Chef’s Table su Netflix. Un pubblico di circa 25 milioni di telespettatori ha visto la puntata dedicata ai pasticceri, dove Assenza, nativo di Modica, giganteggia come filosofo del cibo e della Sicilia.

Racconta Assenza: "Eravamo pronti a riaprire il 13 marzo 2020 ma l’8 marzo è successo quello che è successo. Ci siamo fermati sul filo di lana e abbiamo cominciato a riflettere. Avevamo già in animo di iniziare i lavori di ammodernamento e adeguamento per reggere meglio l’impatto post-Netflix. Considerate le incertezze del momento, abbiamo pensato di eseguirli in una volta sola, invece che spalmarli in modo discontinuo nell’arco di due anni. Così abbiamo fatto tutto meglio e saremo più attrezzati per l’avvenire, sperando che nel frattempo l’umanità si sia dotata di soluzioni per convivere in modo sereno col virus".

La riapertura del caffè Sicilia è un segno di speranza e di rinascita per tutta l'Isola.