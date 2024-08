Iblea Acque va in ferie

Ragusa - Iblea Aque va in ferie.

Il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro: "È proprio il caso di ironizzare, siamo in autobotte di ferro.

Rimaniamo basiti difronte all’ultima invettiva dell’Amministratore Franco Poidomani per affrontare la sete idrica. Chiusi per ferie e chi si è visto si è visto. Dal 12 al 16 agosto, rimarranno chiusi tutti gli uffici operativi". Il consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro, esprime forte critica verso l'amministratore di Iblea Acque, Franco Poidomani, per la sua incapacità di affrontare l'aggravarsi della crisi idrica.

Mauro sostiene che la situazione non è solo dovuta alla siccità, ma alla totale inefficienza a risolvere i problemi. Due anni di attività sono bastati per finire a smistare autobotti e ad accumulare una montagna di debiti, ha detto il consigliere. Mauro critica la scelta della chiusura per ferie degli uffici. “È da irresponsabili la decisione di chiudere gli uffici di Iblea Acque per ferie durante il periodo di crisi…” , sottolineando come questo dimostri, se ancora necessitasse, l'incapacità della società a gestire le emergenze. "Dopo il disastro di questa gestione ci volevano anche le ferie”. Mauro invita, inoltre, i sindaci a supportare tecnicamente la società per renderla più attraente al fine di realizzare gli interventi necessari ed avere la tecnologia idonea al caso, data la sua attuale condizione di collasso finanziario, tecnico ed amministrativo così da cambiare passo al più presto. “Sia, a questo punto, direttamente l'amministratore Franco Poidomani a garantire il funzionamento dell’ufficio reclami ai cittadini durante il periodo di Ferragosto, quando gli uffici saranno chiusi e non sarà possibile richiedere assistenza”, chiosa indignato il consigliere comunale.