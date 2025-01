Scicli - Il Comune di Scicli compra immobili, c'è tempo fino al 18 gennaio 2025, alle ore 24, per partecipare al bando.

Il Comune di Scicli acquista immobili in tre quartieri popolari della città per ristrutturarli e darli in affitto a famiglie con difficoltà economiche. L’iniziativa è stata resa possibile da un finanziamento di 6 milioni 160 mila euro che la Regione siciliana ha attribuito al Comune per l’housing sociale. Il Comune realizzerà 40 alloggi da cedere in affitto, a canone sostenibile, a famiglie in difficoltà. L’amministrazione comunale ha partecipato a un bando del Cipe, cofinanziato dalla Regione Siciliana, assessorato alle Infrastrutture, grazie a cui il Comune potrà acquistare o espropriare immobili in quartieri degradati e bisognevoli di riqualificazione al fine di creare abitazioni da dare in affitto a famiglie con problemi economici. Non saranno case popolari, ma case comunali di edilizia sociale a canone agevolato. Il Comune concederà le abitazioni a nuclei familiari con un reddito compreso entro un range stabilito dalla legge, dopo aver emanato apposito bando e stilato una graduatoria. I nuclei familiari ospiti dovranno comunque essere in grado di pagare un affitto, seppur ridotto. Tutte le case saranno in classe energetica A e accessibili da un punto di vista delle barriere architettoniche. Al termine dei dieci anni di locazione i locatari potranno riscattare le lori abitazioni riscattandole.