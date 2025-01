Pozzallo piange il prof. Carmelo Spadola

Pozzallo - Si è spento il 5 gennaio 2025 nella sua Pozzallo Carmelo Spadola, docente di Letteratura spagnola presso l'università del Salento (Lecce), dove nel 2022 aveva vinto il concorso per ricercatore a tempo determinato di tipo B, preludio al posto di professore associato. Formatosi presso le università di Catania, Palermo e Firenze; nel capoluogo toscano aveva ottenuto il dottorato di ricerca in Lingue, Letterature e Culture Comparate, sotto la guida delle professoresse Ana Tobío e Martha Canfield, con una tesi sul paesaggio letterario delle scrittrici uruguaiane del Novecento. Autore di diversi saggi critici, di traduzioni e di monografie, il professor Spadola aveva tenuto corsi in diverse università italiane (Firenze, Catania, Calabria, Bari, Macerata, Roma Sapienza e Padova), era stato visiting professor presso l'università di Malaga e aveva partecipato a numerosi convegni in Italia e all'estero.

Nel 2020 aveva conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato. Nella sua esperienza didattica è da sottolineare la notevole versatilità tematica e la sua grande disponibilità nei confronti delle esigenze degli studenti. Da alcuni mesi si era manifestata una grave malattia, che gli è stata fatale, due mesi prima di compiere 45 anni d'età.