"Il Rinascimento nascosto. Presenze africane nell’arte" vince premio

Licodia Eubea, Catania - Il film “Il Rinascimento nascosto. Presenze africane nell’arte” di Cristian Di Mattia (Italia 2023, 90’), con una una votazione media di 9,4 ha vinto il premio del pubblico alla XIII edizione del Festival della Comunicazione e del Cinema archeologico di Licodia Eubea, nel catanese.

Nelle opere d’arte che popolano le Gallerie degli Uffizi, le sale dei grandi palazzi veneziani, o le basiliche più importanti di Roma, sono rappresentati volti di personaggi africani e afro-discendenti vissuti nel Rinascimento italiano e che, per i motivi più diversi, sono stati immortalati in capolavori senza tempo, passando comunque inosservati per secoli. Chi erano? Da dove venivano? E come mai sono passati inosservati per così tanto tempo? Il documentario scritto da Francesca Priori e diretto da Cristian Di Mattia per Sky Arte va alla scoperta della storia di questi personaggi e attraverso opere e documenti crea un continuo dialogo in cui l'arte aiuta a dare risposte agli enigmi contenute negli archivi. Ecco il Trailer: