Come fare il passaporto alla Posta

A partire dal mese di luglio, i cittadini e le cittadine italiane potranno farsi spedire il nuovo passaporto direttamente casa. Da tale data, infatti, sarà possibile richiedere e rinnovare il documento direttamente all’ufficio postale e su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri. Ecco come funziona il nuovo servizio per la richiesta e il rinnovo del passaporto presso le Poste.

Passaporto alle Poste per tutti da luglio

Si conclude con successo la fase sperimentale avviata lo scorso marzo e relativa al rilascio e al rinnovo dei passaporti presso gli uffici postali. A partire dal mese di luglio, infatti, il servizio di richiesta e rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia e gli interessati avranno la possibilità di farsi spedire il documento direttamente a casa. Ad annunciarlo è il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro al Viminale assieme al Ministro Matteo Piantedosi e le associazioni del comparto turistico. Una soluzione che si propone di far fronte efficacemente alle problematiche rilevate nei mesi scorsi in relazione a rinnovi e richieste di nuovi passaporti.

Il nuovo servizio è stato reso disponibile in via sperimentale nei piccoli Comuni, con meno di 15.000 abitanti, aderenti al progetto Polis. Una fase che si è conclusa con successo: dallo scorso marzo sono state registrate più di 350 richieste nei 31 uffici postali in cui tale servizio era attivo.

Da luglio, quindi, tale servizio sarà esteso in tutti gli uffici postali del Paese senza distinzioni tra piccoli e grandi centri. I cittadini e le cittadine che devono rinnovare o richiedere un nuovo passaporto, pertanto, potranno rivolgersi direttamente all’ufficio postale più vicino senza dover prendere appuntamento in questura. Una novità che si affiancherà agli ulteriori sforzi messi in campo per velocizzare e semplificare le procedure. Come sottolineato dal Ministro Piantedosi, ad aprile il numero degli appuntamenti fissati ha raggiunto i 354.000, circa contro i 230.000 dell’aprile 2023.

Passaporto alle Poste per tutti da luglio: le istruzioni per richiederlo

La procedura per richiedere e rinnovare il passaporto alle Poste è molto semplice.

Per richiedere il documento, i cittadini e le cittadine interessate dovranno recarsi all’ufficio postale e consegnare allo sportello: un documento di identità valido; il codice fiscale; due fotografie, una delle quali autenticata, conformi alla normativa ICAO (recenti, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco. Le caratteristiche delle foto sono indicate sul sito della polizia di Stato); il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del documento in caso di rinnovo. Sarà direttamente l’operatore dell’ufficio postale, dunque, a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del richiedente, cioè le impronte digitali e le foto, e a ritirare il vecchio passaporto o la copia della denuncia di furto o smarrimento, i quali saranno poi inviati al commissariato di Polizia di riferimento. Per il servizio è previsto il pagamento del bollettino per il passaporto ordinario, dal valore di 42,50 euro, e della marca da bollo da 73,50 euro.