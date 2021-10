Instagram di nuovo down

Dopo 4 giorni dal grande default mondiale, Instagram accusa nuovamente problemi: per circa un quarto d’ora, a cavallo tra le 20.40 e le 20.55, il popolare social network ha smesso di funzionare per numerosissimi utenti italiani. A testimoniarlo, le oltre 12 mila segnalazioni registrate in un batter d’occhio dal portale DownDetector, unite ai numerosi commenti a corredo.

Al pari di lunedì sono stati segnalati problemi anche su Facebook e WhatsApp, seppur con proporzioni decisamente più ridotte rispetto a Instagram. Dopo pochi minuti Instagram ha infatti ripreso a funzionare regolarmente per buona parte degli utenti coinvolti.