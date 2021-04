Jannik Sinner, il tennista azzurro del momento: a 12 giocava a Ragusa VIDEO

Ragusa – Nonostante la sconfitta in finale contro il polacco Hubert Hurkacz, Jannik Sinner torna a casa col miglior risultato per un azzurro finora nel torneo di Miami regalando un altro primato al tennis italiano: la prima finale di sempre negli Open in Florida. Non c’era mai riuscito neanche Panatta. Con questo risultato il 19enne altoatesino si porta al numero 23 del ranking mondiale, diventando il 12° tennista azzurro di sempre così in alto in classifica. In questi giorni le pagine dei quotidiani sportivi internazionali sono dedicate alla sua impresa e noi abbiamo scovato un documento d’epoca: eccolo, a soli 12 anni, calcare la terra battuta di Ragusa nella finale del "Nike Junior Tour" U12, disputato nel capoluogo ibleo nell’ottobre del 2013, in cui battè il coetaneo Gabriele Felline.