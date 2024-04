L'antica Farmacia Cartia nel racconto di Rai Tre

Scicli - È andato in onda sabato 27 aprile il servizio di Rai Tre sui piccoli musei italiani in cui si è parlato del case history dell'Antica Farmacia Cartia di Scicli, sito culturale gestito dall'associazione Tanit Scicli. La trasmissione a diffusione nazionale è "Officina Italia", l'appuntamento della Tgr con l'economia delle regioni. Un viaggio alla ricerca delle eccellenze del made in Italy attraverso le storie e i protagonisti e alla scoperta dei nuovi talenti.

