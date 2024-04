Basket, Valeria Carnemolla convocata in nazionale over 40

Scicli - La cestista sciclitana Valeria Carnemolla è stata convocata nella nazionale italiana over 40 in vista degli Europei che si terranno a Pesaro dal 21 al 30 giugno prossimi. Classe 1982, Valeria ha iniziato a giocare sotto canestro all'età di 13 anni nella Libertas Scicli arrivando alla serie A2. Ha appeso le scarpette al chiodo 11 anni fa, concedendosi una breve parentesi cinque anni orsono, quando è arrivata l'inattesa chiamata in Nazionale.

Sono dodici le Nazionali che si fronteggeranno agli Europei: Polonia, Germania, due squadre del Regno Unito, Irlanda, Estonia, Slovenia, Austria, Lituania, Lettonia, Italia.