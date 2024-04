Mostra artistica di beneficenza per il Piccolo Principe

Santa Croce Camerina - C’è tempo fino al 5 Maggio 2024 per partecipare e consegnare le proprie opere per l’evento “Mani vita e ali..“, finalizzato alla realizzazione di una mostra di beneficenza che si terrà dal 23 al 26 Maggio presso la Biblioteca Comunale di Santa Croce Camerina. L’intero ricavato delle opere donate sarà destinato all’associazione Piccolo Principe onlus. La casa di riposo “Ti amo Ancora”, sita a Santa Croce Camerina, annualmente si impegna in un progetto di beneficenza nei confronti di associazioni no profit, che operano sul territorio della provincia di Ragusa. Quest’anno l’attività benefica vuole coinvolgere l’Associazione Piccolo Principe con sede a Ragusa e a Donnalucata. Il progetto di raccolta di opere comprende le seguenti categorie artistiche: Fotografia, Pittura, Illustrazioni, Opere di Collage.

Le opere donate dovranno rispettare le seguenti: Fotografie formato Min 20x30; Pitture- illustrazioni e opere di collage Max 30x40, e dovranno pervenire entro il 05 Maggio 2024 presso, Casa di Riposo “Ti amo ancora” in Contrada Pellegrino n.28 a Santa Croce Camerina (Rg), indicando nome cognome e titolo dell’opera. Il progetto dal titolo “Mani vita e ali ..“ si traduce in mani che aiutano, in vita che grazie ai percorsi individuali viene donata ai bambini, e ali che permettano loro di non smettere di sognare.