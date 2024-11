La Provincia concede uno scuolabus in comodato al Comune di Ispica

Ispica - La Provincia di Ragusa sostiene il diritto alla studio. È stato concesso in comodato gratuito uno scuolabus al Comune di Ispica per effettuare il servizio trasporto di alunni che diversamente rischiavano di vedere il diritto allo studio compromesso dalla impossibilità di raggiungere il proprio plesso scolastico. L’acquisto è avvenuto con somme messe a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, su indicazione della Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti, sempre attenta a dare sostegno ai Comuni iblei con difficoltà economiche. Non è l’unica azione messa in campo dall’Ente. Nel programma previsto dal direttore generale Nitto Rosso vi sono infatti altri due acquisti, destinati ad altri due Comuni della provincia.