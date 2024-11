Comiso, aeroporto in crisi, i sindaci chiedono conto a Sac

Comiso - Che l'aeroporto di Comiso sia in declino, e che il management comisano e catanese non sia in condizione o non abbia voglia voglia di rilanciare l'aeroscalo lo aveva scritto persino il Sole 24 ore. Ora l'ammissione del fallimento di Sac è davanti agli occhi di tutti e la sindaca Maria Rita Schembari da Comiso chiama a raccolta gli altri colleghi iblei.

“In merito all’aeroporto di Comiso, alle prospettive, alle oggettive difficoltà, ma anche intorno ai progetti futuri ed imminenti, i sindaci della provincia di Ragusa scelgono la via del confronto con i vertici di SAC, società che gestisce i due aeroporti di Catania e Comiso. Per questo motivo ed al fine di ragionare sui problemi per trovare soluzioni quanto più immediate e, soprattutto, conducenti e costruttive, incontreranno il prossimo 27 novembre alle 11.30, in un tavolo tecnico (che ha l’intento di divenire permanente ed a cadenza costante) l’AD di SAC ed i suoi direttori commerciali, nonché il gruppo tecnico impegnato nella progettazione ed implementazione di nuove strutture. Nell’immediato, l’interesse dei sindaci è orientato a ricevere notizie circa le tratte, le compagnie, il progetto di continuità territoriale, affinché il diritto alla mobilità dei residenti del Sud e del Sud-Est dell’isola possa essere in buona parte soddisfatto dall’aeroscalo di Comiso, e i turisti, sempre più attratti dal nostro mare, dalle bellezze naturali, dall’eccellente offerta culturale della provincia iblea, possano avere nell’aeroporto di Comiso un punto di riferimento certo ed affidabile: ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiede il nostro tessuto imprenditoriale più sano e vivace e noi sindaci siamo sempre pronti a recepire e ad appoggiare tali legittime istanze”.