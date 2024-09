Meteo, finisce l'estate (forse)

Meteo, prove di fine estate. Dopo un primo break temporalesaco, che da giovedì ha coinvolto numerose regioni d'Italia, a partire dalla giornata di oggi - venerdì 6 settembre - si assisterà a un temporaneo rinforzo dell'anticiclone. Il tempo, infatti, migliorerà in gran parte della Penisola portando giornate in prevalenza soleggiate e un sensibile aumento delle temperature. Una condizione di stabilità meteorologica che però cederà il passo a una nuova perturbazione che, da domenica 8 settembre, interesserà in particolare le regioni centro-settentrionali e sarà caratterizzata da un intenso vortice alimentato da correnti più fresche.

Come riportano i modelli di 3bmeteo, questo scenario avrà ripercussioni sul nostro Paese già dall'inizio della prossima settimana. I fenomeni legati al maltempo si estenderanno fino alle regioni meridionali. È da lunedì 9 settembre che la perturbazione interesserà soprattutto il Nordest portando con sé temporali diffusi a tratti anche forti. Una condizione che però dovrebbe ancora una volta migliorare grazie all'allontanamento del sistema instabile verso i Balcani.

partire dalla giornata di martedì 10, potrebbe infatti presentarsi una breve tregua anticiclonica con condizioni più stabili e temperature in temporaneo recupero. Ma, come riportano le tendenze di 3bmeteo, un nuovo affondo del vortice nord atlantico verso l'Europa centrale potrebbe coinvolgere le nostre regioni già mercoledì 11. Il maltempo e il freddo interesseranno l'Italia da nord verso sud, mettendo in crisi l'estate. Anche nei giorni successivi a mercoledì 11 settembre, come riporta 3bmeteo, non si intravedrebbe ancora la possibilità di una rimonta anticiclonica. Anzi, dal Nord Atlantico potrebbero arrivare correnti fresche e instabili verso le latitudini centro-meridionali del Continente, con possibile coinvolgimento della Penisola. Una tendenza, comunque, ancora da verificare data la distanza temporale.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o a tratti pure coperto. Sono attese le ultime precipitazioni al Nordest e sui rilievi Centro: Giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso e poi coperto sulle coste tirreniche. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso e sereno solo in Sicilia, non sono attese precipitazioni.

Nord: a giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo piacevole. Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che si potrà vedere perlopiù sereno. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà molto nuvoloso in Sicilia, Calabria, Salento e coste campane. Nord: Sin dal mattino piogge forti colpiranno il Nordovest per poi spostarsi rapidamente verso il Nordest. Pomeriggio con maltempo ovunque. Centro: Giornata con temporali mattutini in Toscana, poi, nel corso del pomeriggio e poi sera il maltempo raggiungerà pure Umbria, Lazio, Marche. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno un po' ovunque, tante nubi in Campania e temperature altissime in Sicilia con 40°C