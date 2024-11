Mancano le bombole di ossigeno nelle farmacie della provincia di Ragusa

Ragusa – Ieri mattina, presso la Prefettura di Ragusa, si è svolto un tavolo tecnico straordinario, convocato dal Prefetto Giuseppe Ranieri, per affrontare l’emergente problema della carenza di bombole di ossigeno gassoso nelle farmacie della provincia. La situazione, fonte di preoccupazione per i cittadini e per le strutture sanitarie, ha richiesto un intervento congiunto delle autorità locali e dei rappresentanti del settore farmaceutico.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti provinciali di Federfarma e dell’Ordine dei Farmacisti e le ditte che finora hanno assicurato la distribuzione delle bombole di ossigeno gassoso alle farmacie della provincia.

Grazie alla mediazione della Prefettura, è stata raggiunta un’intesa che consentirà di ripristinare la disponibilità di bombole di ossigeno nelle farmacie, assicurando una fornitura più stabile. La soluzione proposta, infatti, prevede un sistema di approvvigionamento potenziato e una gestione coordinata tra farmacie e fornitori per rispondere in modo tempestivo alla domanda crescente.