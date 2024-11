Stelle Michelin, brilla una nuova stella in Sicilia, Vineria Modì a Taormina

Modena - C'è un nuovo ristorante stellato a in Sicilia, ed è la Vineria Modì, di Dalila Grillo a Taormina. Stamani a Modena al Teatro Pavarotti sono stati svelati i ristoranti che conquistano le stelle nella nuova Guida Michelin 2025. Un solo nuovo stellato in Sicilia, a Taormina appunto.

Ecco l'elenco dei 33 nuovi monostellati in Italia:

Ristorante Cetaria, Salvatore Avallone, Baronissi (SA)

Volta del Fuenti, Michele De Blasio, Vietri sul Mare (SA)

Ancora Marco Garattoni Cesenatico

Equilibrio Jacopo Chieppa Dolcedo (IM)

Cannavacciuolo Le Cattedrali Gianluca Renzi Asti

Dissapore, Andrea Catalano Carovigno Serrae Villa Fiesole

Antonello Sardi Fiesole Contrada Davide Canella Castelnuovo Berardenga

Saporium Ariel Hagen Chiusdino

Alto Mattia Trabetti Fiorano Modenese

O Me il Mare, Luigi Tramontano, Gragnano (NA)

Don Alfonso, Ernesto Iaccarino, Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

Il Circolino, Lorenzo Sacchi, Monza

Olmo, Riccardo Merli, Cornaredo (MI)

Cucina Cereda, Giuseppe Cereda, Ponte San Pietro

Moebius Enrico Croatti

Acqua, Alessandro Menoncin, Olgiate Olona (VA)

Syne by Di Pinto, Roberto Di Pinto, Milano

Cannavacciuolo by the Lake, Pettenasco

Locanda de Bancheri, Giacomo Devoto, Fosdinovo (MS)

Grual, Matteo Maenza, Pinzolo

Abbruzzino Oltre, Luca Abruzzino, Lamezia Terme

Marotta ,Domenico Marotta, Squille (CE)

Ristorante del Lago, Simone Bravaccini, Bagno di Romagna

Iris Giacomo Sacchetto Verona

Locanda Mammì, Stefania Di Pasquo, Isernia

Palais Royal, Venezia

Casa Leali Puegnago sul Garda (BS)

Achilli al Parlamento, Pierluigi Gallo, Roma Vineria Modì, Dalila Grillo Taormina (ME)

Tancredi, Vincenzo Manicone, Sirmione (BS)

Al Gatto Verde, Jessica Rosval, Modena

Grown Restaurant Albiate