Come Ragusanews dixit, in un articolo del 19 giugno scorso di Ragusanews , Massimo Cicero è il nuovo direttore amministrattivo dell’Asp di Ragusa. Pino Drago, manager dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (ASP), ha finalmente completato le nomine per i ruoli chiave di direttore amministrativo e direttore sanitario aziendale, dopo mesi di rinvii e trattative. Le scelte sono ricadute su Massimo Cicero appunto e Sara Lanza, due nomi fortemente sostenuti dalle correnti politiche locali. Massimo Cicero, caldeggiato dal presidente della Regione Renato Schifani, è stato nominato direttore amministrativo, superando la concorrenza di Rosaria Sigona, appoggiata dal parlamentare modicano Ignazio Abbate. Cicero è stato apprezzato per il suo lavoro svolto in questi anni a capo del servizio economico e finanziario dell'azienda. Per il ruolo di direttore sanitario aziendale, dopo cinque anni di guida di Raffaele Elia, è stata scelta Sara Lanza. Lanza, che attualmente dirige il reparto geriatrico riabilitativo, è stata sostenuta politicamente dalla Dc di Totò Cuffaro. Questa nomina riflette un delicato equilibrio politico all'interno della provincia. Queste decisioni segnano un passo importante nella riorganizzazione della governance dell'ASP di Ragusa, con un forte coinvolgimento della politica regionale.