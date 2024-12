Medico della guardia medica di Pozzallo assente la notte del 27 dicembre

Pozzallo - "Non ci sono più parole, una città di 20.000 abitanti, senza il servizio di guardia medica notturna". A parlare è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

"Nella notte appena trascorsa, Pozzallo ha dovuto subire, ancora una volta, la chiusura della guardia medica. L’ASP non ha avuto nemmeno il buon senso di informare l’Amministrazione Comunale e i cittadini di Pozzallo in modo adeguato. Gli Utenti per una semplice prestazione sanitaria, si sono dovuti spostare in qualche centro vicino o al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Modica. Una situazione non più sostenibile e siccome queste assenze si sono verificate anche nel passato,non si può escludere che potrebbero verificarsi ancora nel futuro. Occorre che la Magistratura intervenga, perché ormai si tratta di una vera e propria interruzione di un pubblico servizio delicatissimo".