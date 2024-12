Morto il giornalista Gian Paolo Ormezzano, aveva 89 anni

Torino - Grave lutto nel mondo del giornalismo: all’età di 89 anni è morto Gian Paolo Ormezzano, una delle firme sportive più prestigiose espresse dalla città di Torino. Nella sua lunga carriera è stato direttore di Tuttosport, firma del Guerin Sportivo e de La Stampa, e tuttora collaborava con il Corriere Torino. Alle spalle ha avuto importanti collaborazioni con tv e radio e all’attivo ha numerosi libri in cui, con imperdibili aneddoti, ha narrato le storie da lui vissute e i personaggi del mondo del calcio che ha conosciuto da vicino. Orgoglioso tifoso granata fin dai tempi del Grande Torino di Valentino Mazzola, non ha mai lasciato che la sua fede calcistica offuscasse il giudizio sugli eventi da lui raccontati.

Aveva 89 anni, Ormezzano: firma de La Stampa e del Guerin Sportivo, è stato per anni direttore responsabile di Tuttosport. Ma, soprattutto, è stato fino all’ultimo giorno una mente libera e arguta, innovativa e sorprendente fino alla fine. Ha raccontato lo sport da una prospettiva diversa da tutti gli altri; e lungo una vita ha dipinto soprattutto le gesta, le cadute e le risalite del suo adorato Toro che imparò ad amare ancor prima del Grande Torino. “Ormai da qualche tempo non stava bene di salute ma abbiamo avuto fortuna e ce lo siamo goduti ancora a Natale – racconta distrutto il figlio Timothy che ne ha seguito il percorso nel mondo del giornalismo -. Mercoledì 25, grazie al suo grande amico Angelo Marello, ha ancora potuto vivere alcune ore a pranzo con tutti i suoi amici. È stato un modo per salutare tutti”. Oltre a Timothy, oggi piange tutta la sua famiglia cui lascia una grande vastità di scritti, di ricordi, di episodi, di aneddoti. Che potranno far sorridere, riflettere ed emozionare chi ha avuto la fortuna di viverlo; ma anche chi lo ha conosciuto attraverso i suoi libri e i suoi articoli. Mai banali, sempre brillanti, sempre originali.