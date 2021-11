Modica, 14 positivi tra docenti e alunni: Piano del Gesù chiude tre giorni

Modica - Chiuso per le operazioni di sanificazione, da martedì a giovedì incluso, il plesso scolastico di Piano del Gesù di Modica Alta, dopo che sono stati riscontrati 14 casi di contagi Covid: 2 insegnanti e 12 alunni. La decisione si è resa necessaria per limitare il focolaio.

Alunni e genitori sono stati convocati all'Usca, per tracciare il contagio con i tamponi e mettere in isolamento i positivi. Un primo focolaio era già scoppiato alcuni giorni fa in una terza elementare dell’istituto, costringendo insegnanti e bambini alla quarantena.