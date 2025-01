È morto Carmelo Costa, storico promoter musicale catanese

Catania - È morto a 72 anni Carmelo Costa, storico promoter musicale catanese e manager di grandi eventi. Si trovava in albergo a Messina, dove si stava occupando dei prossimi concerti (Vasco Rossi, Cremonini e Mengoni), quando è stato colto da un malore improvviso. Dopo i primi soccorsi è stato portato in ospedale, dove è deceduto. Era noto anche a livello nazionale, nella sua lunga carriera l’organizzazione di centinaia di spettacoli. Proprio lunedì scorso era stato ospite della giornalista Roberta Lunghi nella trasmissione “Faccia a faccia” su Antenna Sicilia per raccontare 50 anni di attività.