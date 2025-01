A Comiso si celebra lo zucchino d'oro

Comiso - “Si è insediata la nuova commissione comunale De.Co che sarà preposta ad applicare il disciplinare rivisitato per la promozione dei prodotti tipici di Comiso – spiega il sindaco -. Il disciplinare già esistente dal 2003 andava revisionato perchè alcuni prodotti ortofrutticoli non sono più in produzione ed altri, invece, andavano aggiunti grazie alle produzioni moderne, ricadenti nel comprensorio casmeneo, che grosse aziende agricole coltivano, come lo “zucchino d’oro” di Comiso. La commissione insediatasi giovedì, comprende profili competenti sia in materia agricola che agroalimentare, e in materia di sanità. I nuovi membri infatti – continua il primo cittadino – sono il dott. Biagio Vitale, rappresentante del settore agricoltura, artigianato e commercio, il dott. Giovanni Barone, rappresentante dell’autorità sanitaria, il dott. Salvuccio Emmolo rappresentante dell’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura, il dott. Giorgio Iabichella, esperto del settore agroalimentare e la dott.ssa Francesca Cammarella, rappresentante dei consumatori. L’obiettivo del rilancio delle De.Co è quello innanzitutto di promuovere le produzioni locali che saranno rese tracciabili tramite bollini che, al contempo, ne individueranno la filiera, e di seguito, quello di promuovere il territorio attraverso le sue tipicità, intercettando così il turismo enogastronomico ed agroalimentare. Abbiamo anche la possibilità – conclude il sindaco di Comiso – di intercettare i finanziamenti del Gal “Valli del Golfo” che ci darà supporto per il lancio dei nuovi prodotti e del marketing ad essi legato”.

“Se è vero com’è vero che un territorio va lanciato e promosso attraverso le sue peculiarità, non potevamo non attenzionare il comparto agricolo – aggiunge l’assessore Alfano – che da sempre si è distinto per determinate produzioni agricole. Il nuovo disciplinare comprenderà al suo interno lo zucchino d’oro che è una produzione locale che va ad aggiungersi ad altre. Tutte assieme – ancora Alfano – costituiscono le colonne portanti dei cibi sani e originali che, da tempo immemore, vengono prodotti dalla nostra comunità. Puntare sulla promozione delle produzioni agricole, ed anche vitivinicole, significa puntare anche su un turismo mirato e su un marketing territoriale che da risalto alle nostre aziende agricole che investono notevolmente nella ricerca e nel miglioramento dell’ortofrutticolo che deve essere sdoganato dal mercato locale”.