È morto Sebastiano Russotti, l'uomo degli alberghi

Giardini Naxos, Messina - «La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte». È il motto della “Russotti Gestioni Hotel Spa” ed era lo slogan amato dall’ingegnere Sebastiano Russotti, spentosi ieri, all’età di 90 anni, fondatore e presidente onorario dell’importante società per azioni che ha sede a Milano e opera nel settore dell’imprenditoria alberghiera e in quello dell’edilizia pubblica e privata, il “core business” della “F.lli Russotti”, la società madre fondata a Messina all’indomani del devastante terremoto del 1908, che ha legato il proprio nome ad alcune delle opere più significative realizzate nei decenni.

Domani, alle 10, nella chiesa di San Giuseppe, in via Cesare Battisti, saranno celebrati i funerali. La “Fratelli Russotti” fu protagonista della rinascita di Messina in occasione della seconda ricostruzione della città, a seguito dei bombardamenti della Guerra mondiale, distinguendosi sempre per l’impiego delle tecnologie più avanzate, la qualità dei suoi team di progettazione, lo standard e la compatibilità ambientale dei materiali impiegati, l’efficienza dell’organizzazione aziendale.

Nel 1988, fu fondata la “Russottfinance Spa”. Tante le opere realizzate dal Gruppo: interventi di ingegneria industriale, acquedotti, lavori portuali a Messina, cantieri autostradali sulla Palermo-Trapani-Mazara del Vallo, l’ardito svincolo di Enna e due lotti dell’autostrada Messina-Catania. Fu l’impresa Russotti a completare il restauro del Teatro Vittorio Emanuele, a costruire il depuratore di Mili e l’Hotel Riviera, a realizzare il complesso di edilizia residenziale pubblica (340 alloggi) a San Filippo.

Gli alberghi

A Siracusa Russotti è stato protagonista della trasformazione dello storico Palazzo delle Poste. Un magnifico edificio risalente al 1920, in un grande albergo di lusso: Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection. che preserva l’affascinante storia della struttura originale. Ortea Palace è una destinazione di lusso, inclusiva ed esclusiva allo stesso tempo, che offre esperienze uniche e autentiche, ispirate dalla grandezza del patrimonio locale. Dalla sua apertura, Ortea Palace è diventato la scelta dei visitatori attenti ad ogni minimo dettaglio. L’hotel dispone di 75 suite e camere con vista sul mare del Golfo di Ortigia, tutte arredate in stile raffinato, con marmi italiani e tessuti pregiati. L’ingegnere Sebastiano Russotti negli anni Settanta è stato protagonista nel settore turistico-alberghiero, nel quale era già entrato, insieme al fratello, con la realizzazione dell’hotel Riviera a Messina. Si è sempre interessato di alberghi di categoria superiore non solo a Giardini Naxos e a Siracusa ma anche nel resto d’Italia come Roma, Milano e Venezia. Alberghi che negli anni sono appartenuti anche alle catene stellate. L’ingegnere Sebastiano Russotti è deceduto nella sua casa di Giardini Naxos.