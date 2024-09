Musica, Patrizia Laquidara canta Ti Ho Vista Ieri. VIDEO

Catania - Patrizia Laquidara è una delle cantautrici italiane più poliedriche. Nasce a Catania e segue la sua famiglia in Veneto, a Vicenza. La musica la porta da Sanremo ai palcoscenici di tutto il mondo. Tra premi e riconoscimenti non ha mai smesso di percorrere nuove strade, la sua ultima fatica è un romanzo per la collana Super Beat di Neri Pozza. "Ti ho vista ieri" è un libro fatto di immagini, diviso in brevi capitoli che sono istantanee, da cui affiorano volti di donne, personaggi bizzarri, animali e oggetti che raccontano un'infanzia. Sono foto sbiadite ma piene di vita, come il ricordo del pescatore alla Piscaria, l’antico mercato del pesce di Catania.

"Io rimasi davanti al bancone -racconta Patrizia-. Quell’uomo dietro al banco, col grembiule imbrattato dal sangue di pesce spada appena tagliato, non solo urlò ma si mise a cantare. Una canzone tanto bella che rimasi ad ascoltarlo a bocca aperta, dentro un incantamento, rapita dal suono della voce, dalle spalle gigantesche dell’uomo. È stata quella la mia venuta al mondo, la nascita della musica in me. Una voce intinta nel sangue che usciva da una gola rauca. Dovettero portarmi via, trascinandomi a forza fuori dal locale, e fino a casa non smisi di cantare quella melodia appena imparata".