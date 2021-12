Musumeci: «Sicilia prestissimo in zona gialla»

Ragusa - "Mi sembra chiaro, è sotto gli occhi di tutti che prestissimo andremo in zona gialla: siamo rimasti fuori per merito di tutti, ma temiamo che le feste natalizie possano condurci in zona gialla”. Nello Musumeci conferma le previsioni di Ragusanews sull’imminente cambio di colore, che sull’Isola potrebbe essere decretato nel monitoraggio ministeriale di venerdì 31 dicembre per scattare ufficialmente da lunedì 3 gennaio.

“La nuova variante del virus è facilmente contagiosa - prosegue il governatore siciliano - ma meno virulenta per chi ha fatto il vaccino, soprattutto la terza dose. Affrontiamo con una certa serenità, ma senza rilassarsi il periodo delle festività sapendo che il rispetto delle norme è il primo obiettivo al quale dobbiamo guardare" come ripete anche negli auguri di buon Natale ai cittadini, che alleghiamo in coda. Tutte le nuove disposizioni del governo centrale su feste e super green pass sono a questo link.

Nel bollettino di giovedì la Sicilia ha raggiunto il picco più alto di casi da marzo scorso: 2.078, +25% rispetto al giorno precedente, + 44% in una settimana. E sono già 11 i comuni in arancione, di cui 7 nel messinese. Salgono a 800 le classi in dad, contro le 600 di due settimane: +33%. Le fasce d'età che sostengono la curva dei contagi sono sempre quelle scolari, soprattutto sotto i 13 anni.