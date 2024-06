Nino Germanà: Il Ponte sullo Stretto acceleratore di sviluppo

"La realizzazione del Ponte sullo Stretto è un acceleratore di sviluppo, un attrattore di investimenti e dobbiamo alzare l’asticella delle sfide che abbiamo davanti". Lo afferma il senatore della Lega, Nino Germanà.

"Il Ponte servirà a tutti, migliorerà la competitività di tutte le imprese siciliane, in particolar modo di quelle province come quella di Ragusa che registrano un Pil tra i più alti della Sicilia. Una grande opera che il mondo ci invidierà -dice il candidato alle Europee della Lega- . L’avvio di questo cantiere, oltre a creare risorse, investimenti e occupazione, comporterà la realizzazione di altre quindici infrastrutture prioritarie che mancano all’appello per fare della Sicilia l’hub commerciale indispensabile nel Mediterraneo per portare le merci in Nord Europa senza navigare fino a Rotterdam. Il Ponte sullo Stretto di Messina è entrato stabilmente nel dibattito pubblico, anche grazie al ministro Matteo Salvini che sin dal primo giorno si è battuto per la sua realizzazione e Germanà e’ stato il relatore del decreto a Palazzo Madama. È un’opera voluta dalle stesse imprese siciliane che continuano a pagare un alto prezzo per il gap con il nodo e che hanno dovuto fare i conti con un crollo dell’export nel 2023”. Lo slogan del manifesto elettorale di Nino Germanà "Il tuo ponte con l'Europa" è un programma di lavoro.