Oggi pomeriggio i funerali del dottor Guglielmo Trovato

Scicli - Si terranno oggi pomeriggio alle 17, in chieda Madre, a Scicli, i funerali del dottor Guglielmo Trovato. Il medico è stato trovato senza vita ieri pomeriggio nel suo ambulatorio medico in via Gesù. Lascia la moglie e due figlie.

