Orietta Berti torna in radio con il nuovo singolo: Luna Piena

La cantante ha pubblicato il brano Luna Piena, nato dal suo incontro con il producer e giudice di X Factor 2021

Orietta Berti esce con Luna Piena prodotta da Hell Raton: a 78 anni, la cantante è più giovane dei giovani

E’ uscito Luna Piena di Orietta Berti: il nuovo singolo è dallo sorso venerdì 10 dicembre in radio, dopo il grande successo estivo della hit Mille, che la cantante ha presentato in estate con Fedez e Achille Lauro.

La seconda primavera professionale di Orietta Berti ha dell’incredibile. Altro che pensione, altro che fare la nonna a tempo pieno o dedicarsi al giardinaggio nella sua casa di Montecchio.

Il 2021 è l'anno dell'Italia agli Europei, dei Måneskin nell'olimpo della musica mondiale, dell'uomo più veloce del mondo per la prima volta italiano. Ma è anche l'anno di Orietta Berti. La Queen della musica italiana non ha intenzione di fermarsi. Prima, la partecipazione al Festival di Sanremo con Quando ti sei innamorato, e con un look che ha fatto impazzire il pubblico da casa. Poi la collaborazione dell'estate Mille, insieme agli idoli dei più giovani Fedez e Achille Lauro. Ora, venerdì 10 dicembre, Orietta Berti ha pubblicato il suo nuovo singolo Luna Piena.

Il giudice di X Factor è infatti il produttore di Luna piena, il singolo uscito da poche ore e già candidato a diventare un tormentone invernale.

Spiega la Berti: “Sono molto felice di aver accettato questa proposta da parte di Manuelito. La nostra amicizia è nata a Sanremo, quando ci sentivamo su Twitch, ed è proseguita poi naturalmente, finché Manuelito non ha deciso di propormi questo brano. Quando l’ho ascoltato la prima volta sono rimasta incantata”. Sì, avete letto bene: Twitch. Oriettona nostra fa una capatina su Twitch, la piattaforma di live streaming amata dai giovanissimi, fa riunioni e collegamenti via Zoom, qualche mese fa parlava su Clubhouse, bazzica con successo su tutti i social, dove il video di Luna piena è già virale. “Io mi sento forte, senza di te più forte/Quando tutto finisce, io mi amo anche da sola”, canta in questo inno intergenerazionale che racconta la forza delle donne. “È stata la più grande follia della mia carriera”, ammette Hell Raton, protagonista con la Berti di #SoundsBueno, la webserie in sei episodi proposta sul canale YouTube di X Factor, che racconta il colpo di fulmine artistico tra i due e la nascita del brano che fonde assieme due mondi artisticamente lontanissimi. Non che per la Berti sia una novità: lo scorso marzo al Festival cantava Quando ti sei innamorato, brano dal sapore super classico, pochi mesi dopo sbancava gli streaming e i passaggi radiofonici con Fedez e Achille Lauro grazie Mille, hit estiva che l’ha fatta scoprire al pubblico più giovane e conoscere in una veste completamente inedita ai suoi fan più âgée. Merito non solo del ritornello cult e dei sorprendenti look – tutti iconiche conchiglie, zeppe e chilate di paillettes –, ideati per lei dal guro dello stile, Nick Cerioni, ma anche di una clamorosa dose di ironia.

Il brano, dalle sonorità quasi house e con un testo che comprende parti in spagnolo, è nato dall'incontro dell'Usignolo di Cavriago con Hell Raton, braccio destro di Salmo, producer di artisti come Guè Pequeno e Marracash e giudice di X Factor (che ieri ha trionfato con il suo Baltimora). I due si sono dati appuntamento in Machete, con la complicità di X Factor.

Orietta Berti è tra i giudici di The Voice Senior su Rai Uno (insieme a Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè), è ospite fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio e sarà tra le protagoniste di Quelle brave ragazze, un road show insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo (produzione in arrivo il prossimo anno su Sky e NOW). Insomma: non ha intenzione di fermarsi. E, soprattutto, non vuole proprio sentire parlare di barriere generazionali.