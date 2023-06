Perché installare un impianto fotovoltaico a Catania

L'installazione di un impianto fotovoltaico porta con sé una lunga serie di vantaggi. Il principale è quello di poter sfruttare l’energia solare per coprire in parte (se non tutto) il fabbisogno energetico della propria abitazione. Per poter usufruire al meglio dei benefici di un impianto fotovoltaico è necessario, però, che sia esposto al sole in maniera prolungata.

Ovvio, quindi, che una città come Catania sia l’ambiente ideale per poter sfruttare l’energia solare e trasformarla in energia pulita da utilizzare nelle case. La città siciliana, infatti, grazie al suo clima tipicamente mediterraneo, assicura un gran numero quotidiano di ore di sole a chiunque voglia dotare la propria abitazione di questo tipo di impianto.

Scopriamolo insieme, quindi, quali sono i vantaggi e i benefici di installare impianti fotovoltaici a Catania.

Energia pulita e sostenibile

Catania, come tutte le città italiane, è molto attenta al tema dell’efficienza energetica e del rispetto dell’ambiente. Tra i maggiori vantaggi di un impianto fotovoltaico, infatti, c’è quello di ridurre drasticamente l’impatto ambientale di chi lo utilizza.

Il minor impatto ambientale si deve al fatto che l’energia solare può essere utilizzata sia per riscaldare la propria casa che per produrre acqua sanitaria calda. Due operazioni che, purtroppo, sono ancora spesso il frutto dell’uso di combustibili che inquinano non poco l’ambiente.

Ridurre le emissioni di CO2 è molto importante per Catania, considerando che negli ultimi anni è cresciuto anche il timore relativo al cambiamento climatico e, quindi, al fenomeno della siccità. Investire su un impianto fotovoltaico è una scelta fondamentale per aiutare tutto il territorio ad andare verso un minore impatto ambientale.

Riduzione delle bollette energetiche

La questione ambientale non è ovviamente l’unico aspetto a favore degli impianti fotovoltaici. Molte persone, infatti, decidono di puntare su questo sistema di produzione di energia per tagliare, una volta per tutte, le spese relative alle bollette di energia e gas.

Come accennato, infatti, l’energia prodotta dall’impianto può andare a riscaldare l’acqua sanitaria così come l’intera abitazione, compito che spetta tradizionalmente alle caldaie a gas.

La produzione autonoma di energia elettrica permette, inoltre, di staccarsi pian piano dalla rete elettrica nazionale. Nel caso di produzione di energia che supera il proprio fabbisogno, si può addirittura vendere il surplus alla rete, ottenendo quindi una fonte di guadagno ulteriore.

Incentivi e agevolazioni fiscali

L’installazione di un impianto fotovoltaico è spesso aiutata da incentivi e agevolazioni fiscali che hanno l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso una concezione dal mondo più green e sostenibile.

Non fa ovviamente eccezione Catania che, soprattutto per la grande quantità di esposizione solare di cui gode, può davvero essere una delle città italiane più performanti sotto questo punto di vista.

I benefici includono detrazioni fiscali, finanziamenti agevolati, programmi di sostegno e tariffe che incentivano la vendita del surplus di energia prodotto.

Aumento del valore immobiliare

Un altro vantaggio importante è la crescita del valore del proprio immobile. Chi acquista casa, infatti, è sempre più attento all’efficienza energetica e cerca immobili dotati di impianti come, appunto, quelli fotovoltaici.

Non a caso le case di nuova generazione sono spesso già dotate di questi impianti. Un aspetto da non sottovalutare, quindi, per chi vive a Catania o per chi possiede un’abitazione che usa solitamente durante la stagione estiva.