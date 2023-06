Piogge e temporali in Sicilia il 6 giugno

Ancora una fase di instabilità sull'Italia, con un'estate che stenta a decollare: correnti umide in risalita sul Mediterraneo centrale, spiega il Centro Meteo Italiano, determineranno anche oggi - 4 giugno - la prosecuzione del maltempo già in estensione al Nord a partire dal mattino. Le condizioni meteo tenderanno a un ulteriore peggioramento nel pomeriggio con la formazione e lo sviluppo dei consueti temporali termoconvettivi localmente intensi. Tempo che alla fine progredirà verso un miglioramento generale in serata.

All’inizio della settimana arriverà una nuova depressione africana dal Nord del continente, che porterà piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio sulle aree più meridionali del Paese e in particolare in Sicilia, soprattutto nella giornata di martedì 6 giugno. Il resto del Paese sarà colpi da maltempo di natura termoconvettiva, ovvero piogge e temporali principalmente nei settori interni ma con possibili occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere. Le temperature non subiranno significative variazioni, attestandosi intorno alla media del periodo o lievemente oltre. I temporali termoconvettivi si manifestano spesso nel periodo tardo primaverile, in estate o agli inizi della stagione autunnale. Sono caratterizzati da un elevato gradiente termico, ovvero un’accentuata differenza di temperatura tra il suolo e le quote più elevate.