Poliomielite, Sicilia sotto il livello di copertura

Palermo - Il livello di copertura considerato necessario per impedire un ritorno della poliomelite è del 95%. “Siamo scesi leggermente sotto quella soglia, ma dobbiamo stare molto, molto tranquilli” assicura Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute. Nonostante l'obbligo di legge, a causa della pandemia - che ha portato ad una generale riduzione dell’attività sanitaria - nel 2020 si è scesi al 94% come media nazionale. E la regione con la copertura più bassa è la Sicilia, ferma al 90%; penultima la Calabria, col 92%; in testa c'è la Toscana, vicina al 97.

Caso a parte quello di Bolzano, provincia autonoma, staccata addirittura all’80%. Non si capisce il motivo. Mentre a Palermo scoppia la legionella, sull’Isola c’è un nuovo virus - dopo Covid e vaiolo delle scimmie - con cui farsi prendere dall’ansia? Assolutamente no: il recente allarme lanciato dall’Oms, sulla recrudescenza di questa infezione, è rivolto a livello mondiale, e guarda più all’Asia e all’Africa, “non all’Italia o all’Europa" tranquillizza Rezza. Per stare ancora più tranquilli, e in regola con le disposizioni sanitarie, l'unica è vaccinare i bambini con uno dei 2 sieri attualmente disponibili in Italia.