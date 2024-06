Portellone bus si chiude, passeggero nel portabagagli per tutto viaggio

Bergamo - Il portellone del bagagliaio di un pullman si chiude e il passeggero resta incastrato, viaggiando rinchiuso all’interno per mezz'ora. L'incredibile viaggio, per fortuna a lieto fine, è successo a un giovane di vent'anni sul bus sostitutivo del servizio ferroviario da Bergamo a Ponte San Pietro. La vicenda è riportata da L'Eco di Bergamo che ha spiegato come il ragazzo stesse cercando di caricare il monopattino sul bus sostitutivo della stessa azienda di trasporto privato a cui era stato affidato il servizio. Il ventenne sarebbe arrivato alla fermata poco prima della partenza del bus, chiedendo all'autista di poter caricare il monopattino nel portabagagliaio. Essendo dotato di apertura elettronica, l’autista non è sceso dal mezzo.

Il ragazzo ha impiegato più tempo a trovare spazio tra gli altri bagagli dei passeggeri e l'autista, credendo che il giovane fosse salito insieme agli altri viaggiatori, ha richiuso il portellone elettronico, incastrando all'interno anche il giovane. Alla fermata successiva, il malcapitato è riuscito a scendere. L'azienda di trasporti ha fatto inoltre sapere di aver richiamato l'autista a una maggiore attenzione e ha rinnovato l'invito ai passeggeri a non entrare mai nel vano valigie, chiedendo aiuto all'autista in caso di necessità.

La vicenda è all'attenzione di Trenord, a cui fa capo l'organizzazione del servizio sostitutivo ferroviario.