Chiude la discarica di Ragusa, a rischio raccolta rifiuti in 200 comuni

Pozzallo - Da oggi chiude la discarica di Lentini con il rischio concreto del blocco della raccolta dei rifiuti in 200 Comuni della Sicilia che rimarrebbero su strade e marciapiedi. A parlare è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

"Con le alte temperature e in piena stagione estiva, c’è il fondato pericolo di andare incontro ad una vera e propria emergenza, non solo economica, ma anche e soprattutto sanitaria. E’sotto gli occhi di tutti l’assoluta inadeguatezza del presidente On. Schifani e del suo predecessore On. Musumeci nell’affrontare la questione delicatissima dello smaltimento dei rifiuti. Il Presidente della Regione, attraverso l’utilizzo dei poteri commissariali che gli sono attribuiti dalla legge, deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per scongiurare il grave pericolo del blocco dello smaltimento dei rifiuti. I cittadini pagano già prezzi altissimi, più di ogni altra parte d’Italia, per il conferimento dei rifiuti a causa di un sistema impiantistico precario. Attentiamo, non nei prossimi giorni, ma già nelle prossime ore, una soluzione dal Presidente della Regione che è il maggior responsabile di questa situazione drammatica per non fare incorrere rischi gravissimi alla Sicilia".